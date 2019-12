Policial Militar é morto com tiro de fuzil durante perseguição em Piracicaba

Uma perseguição policial na manhã de ontem (14), terminou com a morte do policial militar Vinicius da Silva de Melo, de 28 anos, no bairro Alvorada, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O atirador chegou a fugir, mas foi morto horas depois.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), após um Honda Fit fugir de uma abordagem, os policiais perseguiram o veículo que colidiu contra um Honda City. Um dos homens que estava no carro desceu armado com um fuzil e atirou.

O soldado Melo foi atingido por um tiro na cabeça e morreu no local. Outro policial que estava no caso, Cabo Rubens, foi atingido no braço e encaminhado à Santa Casa de Piracicaba, sem risco de morrer.



No final da tarde, Sergio Gomes Samad, 35 anos, um dos suspeitos de ter matado o policial foi localizado em um matagal e morto em uma troca de tiros com integrantes do Comando de Operações Especiais (COE).

Samad tinha três passagens por roubo, e havia cumprido pena no sistema prisional e estava em liberdade desde 2016. No carro dos criminosos foram apreendidos armamentos de grosso calibre.