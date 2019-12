Polícia resgata animais e prende 40 em “rinha” que servia “churrasco” de cachorro em São Paulo 

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, estourou uma uma “rinha” de cães realizada no município de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, na noite de ontem (14). Ao todo, 40 pessoas foram detidas. Entre elas estão médicos, veterinários, um policial militar, cinco estrangeiros e alguns adolescentes.

No local foram resgatados 19 cães da raça pit bull. Os animais estavam extremamente machucados, alguns já mortos. Inclusive, churrasco com carne de cachorro era servido aos participantes do evento criminoso.

Um criador e treinador de pit bulls de Curitiba e São José dos Pinhais, respectivamente, foram os primeiros alvos das investigações. A PCPR os seguiu até a Grande São Paulo e solicitou apoio dos policiais civis daquele estado para deflagrar a ação.

Com informações Bem Paraná