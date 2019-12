Na noite de ontem (14), durante patrulhamento pela Avenida Central do Paraná, em frente à escola Caic, em Apucarana, a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar visualizou um carro Fiat/Premio, cor vermelha, estacionado com sinais de abandono.

Após checagem, foi constatado que o veículo havia sido furtado em Arapongas no dia 9 de dezembro. Diante dos fatos foi realizado contato com o proprietário e feito o encaminhamento do veículo até a 17 SDP.