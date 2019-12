Marido flagra mulher em motel com amante e é assassinado em Pirapora  

A cidade de Pirapora, no norte de Minas Gerais, presenciou um crime que parece saído de um roteiro de filme ontem (14).

Um homem foi até um motel para dar o flagrante na mulher e no amante. Quando o casal saía do local, avistaram o marido. O amante, que estava armado, atirou no rosto do marido, que morreu na hora.

O amante fugiu do local a pé e se escondeu em uma casa. A polícia foi acionada e identificou o homem. Ao ser abordado em seu esconderijo pela Polícia Militar, os policiais ouviram o estampido. O amante cometeu suicídio.

Mesmo com o autor do crime morto, a polícia civil abriu inquérito e já ouviu testemunhas, inclusive a mulher.

As informações foram confirmadas pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais.

Com informações do R7.com