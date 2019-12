Mulher é encontrada morta e seminua dentro de casa no centro de Manaus

O corpo de uma mulher ainda não identificada, com idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado na madrugada deste domingo (15) em uma casa no Centro de Manaus. Segundo relatório do Instituto Médico Legal (IML), a vítima vestia apenas uma calcinha e apresentava sinais de estrangulamento.

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura da equipe foi abordada por um homem que informou que, na casa da mãe, havia um cadáver do sexo feminino.

Ao constatar o fato, a PM solicitou a presença da perícia, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Instituto Médico Legal (IML).

Informações coletadas no local apontam que o morador da residência chegou acompanhado da vítima e que, na madrugada deste domingo (15), pediu que seu tio, que abordou a viatura, fosse até o referido local “pois tinha feito besteira”.

A PM informou que o suspeito não foi encontrado no local. A equipe da DEHS vai investigar a ocorrência.

Com informações do G1