PRF apreende caminhonete abarrotada de cigarros em Nova Esperança

Na tarde deste sábado, (14), por volta das 18h, no km 140 da BR 376, (trevo de Atalaia), no município de Nova Esperança, região Noroeste do Estado, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram uma GM/Montana Sport, conduzida por um senhor de 61 anos, residente em Londrina.

De imediato, os agentes da PRF visualizaram na parte interna, atrás do banco do motorista, inúmeros pacotes de cigarros.

Fora solicitado para o condutor abrir a caçamba e constatado que estava completamente abarrotada com cigarros contrabandeados do Paraguai.



Ao todo, havia neste veículo 12.500 carteiras acondicionadas em 25 caixas.

Questionado, o condutor informou que pegou esse contrabando na cidade de Guaíra e pretendia levá-lo até a cidade de Londrina, onde seria revendido.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e a camionete juntamente com a carga de cigarros encaminhados ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

O crime de contrabando tem pena que varia entre 2 a 5 anos de reclusão.