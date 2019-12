Suspeito encapuzado invade casa e mata homem com tiro na cabeça

Um homem, de 40 anos, foi morto com um tiro na cabeça disparado por um suspeito encapuzado que invadiu sua casa, na rua Ivaiporã na esquina com a rua Leópolis, na Vila Pantanal, em Curitiba. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (13).

A vítima, que morava com a esposa e a filha dela, estaria sozinha na residência no momento do crime. De acordo com informações no local, o suspeito teria chutado a porta e invadido a casa. O tiro passou pela porta do quarto, que estava trancada, e acertou a cabeça do homem, que foi encontrada caído ao lado da porta, além de uma quantidade de cocaína.

A vítima tinha passagens por roubo, teve mandado de prisão por sequestro relâmpago emitido em 2018, estaria envolvido em casos de homicídio e, segundo testemunhas, seria usuário de drogas.

O suspeito encapuzado fugiu do local após o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

(Banda B)