Letícia Colin ganha esmola ao ser confundida com viciada

Na pele da usuária de crack Amanda, da série “Onde Está Meu Coração”, Letícia Colin foi confundida durante gravações na Cracolândia, em São Paulo, e recebeu esmola. A equipe da produção usou lentes capazes de filmar à distância para que não fosse notada pela população.

“Quatro pessoas pararam e começaram a conversar com ela, perguntaram se era usuária de drogas. Ela falou que era, mas estava tentando largar. Ela se emocionou na hora, eles deram dinheiro pra ela, e a gente ficou chocado. Quando terminou, a gente os abordou e perguntou se eles aceitavam assinar o termo de cessão de direito de imagem. Eles aceitaram, ficaram impressionados por aquilo ser uma gravação”, lembrou a diretora Luiza Lima ao “Notícias da TV”.

Segundo a diretora, a série não pretende discutir as consequências do uso de crack, mas sim como ele pode afetar famílias e representa um grande problema social.

“A gente quer mostrar o deslocamento social do crack. Ele normalmente é associado à marginalidade, aos pretos, à miséria, à Cracolândia, àquele lugar para o qual a gente não quer olhar. A partir do momento em que você traz uma garota de classe social favorecida, branca, médica, e ela está viciada, isso mexe com os nossos preconceitos. Faz com que a gente perceba que é uma questão social, humana, independentemente da classe”, justificou.

“Onde Está Meu Coração”, da Globoplay, tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2020.

Via, Msn.