Criança vítima de acidente com avião que caiu no sul da Bahia morre em hospital de SP

Morreu ontem (12), Eduardo Elias, de 6 anos, a quinta vítima da queda de um jato executivo em Maraú, no baixo sul da Bahia.

O acidente ocorreu em novembro deste ano. O menino estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele é neto do arquiteto e decorador Jorge Elias. Após a confirmação de falecimento, o avô fez uma postagem em homenagem ao menino em sua conta nas redes sociais.

Os pais de Eduardo também estavam no avião. A mãe morreu no local do acidente. O pai segue internado no Hospital Albert Einstein. O avião caiu na pista de pouso de um resort de luxo que está desativado. Além de Eduardo, morreram por causa do acidente Fernando Oliveira Silva, de 26 anos, Maysa Marques Mussi, de 32 anos, Marcela Brandão Elias, de 37 anos (mãe de Eduardo) e Tuka Rocha, ex-piloto de Stock Car.

Acidente

A tragédia ocorreu no dia 14 de novembro, no distrito de Barra Grande. O local é um destino turístico muito procurado na Bahia.

O jato executivo tinha decolado do aeródromo de Jundiaí (SP) cerca de três horas antes, com destino ao município baiano, segundo informações da Voe SP, que administra o terminal, e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, um bimotor Cessna C550 fabricado em 1981, de prefixo PT- LTJ, estava em situação regular.

As causas do acidente aéreo são investigadas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), da Aeronáutica. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Maraú, também investiga.





