Claudia Leitte abandona coletiva após descobrir morte de músico

Durante a coletiva de imprensa da próxima temporada do The Voice Kids, realizada nesta quinta-feira (12/12/2019), nos Estúdios Globo, um fato chamou a atenção de todos os presentes. A cantora Claudia Leitte, uma das juradas da atração, teve que deixar o evento após receber uma notícia que a deixou muito abalada: um de seus músicos, Nivaldo Cerqueira, havia falecido.

Claudia ficou bastante emocionada, com lágrimas nos olhos, e pediu licença a todos para ir embora. Logo em seguida, ela publicou em seu Instagram um vídeo do músico tocando saxofone em sua homenagem, despedindo-se dele e mostrando incredulidade.

A cantora, postou uma mensagem para o músico em um vídeo enviado por Nivaldo na virada do ano. “Eu tenho a honra de ter tocado a vida toda com você. E tenho a honra de tê-lo chamado de amigo. Eu te amo! Eu sempre vou te amar. Todo dia tinha mensagem pra mim dizendo que Jesus é o Senhor. E eu prefiro pensar que você tá no cinema. O melhor músico, nosso irmão… A gente se falou ontem! Meu Deus! A gente se falou ontem!”, disse Claudia em um post no Instagram. Ainda não há informações sobre a causa da morte do músico.

Via, Metrópoles.