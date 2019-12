Ladrão invade prédio e furta árvore de Natal, no Distrito Federal; veja vídeo da ação

Nem as decorações natalinas estão escapando dos criminosos. No Distrito Federal, um homem invadiu um prédio durante a madrugada de quinta-feira (12) e furtou uma árvore de Natal.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega em uma bicicleta de uso compartilhado, invade a portaria do prédio e furta o enfeite.



Através das imagens ainda é possível ver que o ladrão teve dificuldades para subir na bicicleta, mesmo assim consegue fugir levando a árvore. Veja:

Para furtar o enfeite, o rapaz força a porta de vidro e entra no saguão da portaria. Ele desliga o pisca-pisca da tomada, pega a árvore e sai com a decoração debaixo do braço.

Segundo a Polícia Civil quem reconhecer o ladrão pode entrar em contato e denunciar de forma anônima pelo telefone 197.



Após o crime, os moradores reclamaram da insegurança vivida pela vizinhança na Asa Sul. O síndico do prédio onde o crime aconteceu, Martinho Vicente de Queiroz de 83 anos, disse que o bandido arrombou a portaria para conseguir entrar e levar a árvore.

Depois do roubo, o síndico pretende colocar fechaduras mais resistentes, com algum sistema digital. Ele ainda disse que já comprou alguns pisca-piscas e arrumou uma outra árvore de Natal, um pouco menor, para não deixar o prédio sem enfeites.