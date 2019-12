Experiência brasileira com Copa de 2014 será repassada ao Catar

O Brasil repassará ao Catar, sede da Copa do Mundo de 2022, experiências adquiridas durante a preparação e a realização da Copa de 2014. O memorando prevendo a parceria por três anos foi assinado em outubro pelos ministros de Relações Exteriores dos dois países e publicado no Diário Oficial da União de hoje (13).

O objetivo do documento é “incentivar as ações de organização e preparação dos eventos com a implementação da cooperação entre as partes, o que inclui atividades de formação profissional, capacitação técnica, transferência de conhecimento e acordos nas áreas relevantes”.

Entre os tópicos considerados prioritários pelos dois países estão a participação de pequenos e médios negócios em grandes eventos internacionais, os programas desenvolvidos em cidades-sede, as estratégias de sustentabilidade, inovações tecnológicas, intercâmbios esportivos para pessoas com necessidades especiais, cooperações de combate a doping. gestão e manutenção de instalações desportivas e políticas de combate à violência e ao racismo nos estádios. Na lista de trocas de experiência ainda está a gestão e organização de eventos internacionais de grande porte.

A cooperação entre Brasil e Catar será feita por meio de visitas a cidades-sede, seminários e reuniões, capacitações, missões de especialistas e técnicos e pelo intercâmbio de práticas.

As ações serão coordenadas, no Brasil, pelo Ministério de Relações Exterior. Já no Catar, os trabalhos ficarão a cargo do Conselho Supremo de Entrega e Legado