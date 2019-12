Ana Hickmann fica de fora da confraternização de fim de ano do 'Hoje em Dia'

Nesta quinta-feira, 12, Ana Hickmann fez uma postagem em seu Instagram esclarecendo o real motivo de não ter ido à confraternização de fim de ano do programa Hoje em Dia, da Record TV.

"Ontem foi dia de festejar! Confraternização da equipe do Hoje em Dia. O segredo de um grande sucesso esta no trabalho de uma grande equipe. Juntos vamos mais longe! Ontem eu tive um compromisso em Jundiaí, e por conta da chuva não consegui comparecer", justificou a empresária.

E continuou: "Mas pelas fotos e vídeos e vi que foi muito legal, e fico muito feliz em ver todo mundo unido. Vocês arrasaram", escreveu na legenda da postagem.

A loira é apresentadora na Record há 15 anos e está trabalhando no programa há 8 anos. Vale lembrar que recentemente há gata deu o que falar ao ser nomeada Embaixadora Oficial de Curaçao no Brasil. Tendo recebido o troféu diretamente das mãos da Ministra do Desenvolvimento Econômico do local, Giselle Mc William.

Confira abaixo o clique da festa compartilhado pela estrela:

Foto: Divulgação

Via, Caras.