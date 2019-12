Funcionários da Sanepar se mobilizam para arrecadar presentes

Pelo nono ano consecutivo, empregados da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) participaram da campanha social Papai Noel dos Correios, batendo recorde de mobilização ao apadrinharem 937 crianças do Estado. A entrega dos presentes arrecadados em Curitiba e Região Metropolitana aconteceu nesta quinta-feira (12), na sede da empresa, na Capital. Participaram do evento a diretoria da Sanepar, representantes do Correios e das entidades beneficiadas.

Os pacotes seguiram para distribuição nominal entre os alunos de 1 a 5 anos de sete Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da de Curitiba – Caramuru, Laura Gonçalves dos Santos, Santa Rita, Senador Affonso Alves de Camargo Netto, Vera Cruz II, Vila Formosa, Vila Formosa e Vila Torres.

A coordenadora regional da Campanha Papai Noel dos Correios, Alessandra Hataqueiama, explica que há um cuidado na seleção das escolas de regiões mais carentes. “Os pequenos que mais precisam, atendidos pela Secretaria Municipal de Educação, vão receber um presente. E isso fará a diferença no Natal dessa criança.”

“Essas crianças foram marcadas, não apenas com um presente. É uma vida. E a Sanepar tem tocado a vida das crianças do CMEI Vera Cruz”, disse Ediane dos Santos Silva Spaki, diretora do CMEI Vera Cruz II, da Cidade Industrial de Curitiba.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, destacou que todo dia é dia de fazer o bem, independente de regras, conveniências ou datas festivas especiais. “Exercitar o bem todos os dias é respeitar as pessoas. Aproveitem sempre as oportunidades que vocês tiverem nas mãos para ajudar o próximo”, ressaltou.

POR TODO O ESTADO - Além do envolvimento na campanha dos Correios – atendendo quase 7 mil crianças desde 2010 – o corpo funcional da empresa promove outras ações sociais em todo o Paraná, exercitando solidariedade e fortalecendo vínculos com a comunidade.

O grupo de voluntariado Esquadrão Azul, de Telêmaco Borba, vendeu pizzas desde novembro para arrecadar fundos para o Natal Encantado do Centro de Convivência da Criança. Em Ponta Grossa, além do atendimento às cartinhas, os empregados se mobilizaram na arrecadação de brinquedos e doces para distribuição no Jardim Ibirapuera.

Uma Gincana Solidária angariou, pelo segundo ano seguido, donativos para instituições filantrópicas de Guarapuava como o Albergue Noturno, a Comunidade Bethânia, o Serviço de Obras Sociais Asilo Airton Haenisch e o Instituto Amanhecer Sem Fome.

Em União da Vitória, desde 2011 os colaboradores da empresa tradicionalmente realizam o Natal dos Idosos, envolvendo comunidade, vizinhos e instituições parceiras para presentear cerca de 120 pessoas, entre idosos e colaboradores dos asilos. “O grupo já arrecadou fraldas geriátricas e produtos de higiene e limpeza. É impossível descrever a emoção e a gratidão dos idosos com essa ação tão simples. O trabalho é grande, mas muito recompensador”, afirma a empregada Giselda Glasa Barbalho Zanetti, uma das responsáveis pela organização.

Outro grupo de voluntariado, de Francisco Beltrão, vai entregar presentes e proporcionar uma festa para as crianças da Associação Sensibilizar, com a presença de trabalhadores dedicando tempo e atenção para os pequenos atendidos no contraturno escolar.

Em Foz de Iguaçu, Cascavel, Toledo e Pato Branco, além das cartinhas dos Correios adotadas, os empregados ainda distribuem presentes, materiais escolares e kits natalinos para grupos locais menos favorecidos, tanto da área urbana quanto da rural.

ENGAJAMENTO – Acompanhando o desenvolvimento das diversas inciativas voluntárias, a assistente social da Sanepar Tammy Romaguera Silva destaca que, ao longo do ano, todos os empregados participam constantemente de ações sociais junto à comunidade. “Ainda assim é gratificante ver que os esforços são redobrados nessa época de festas.”

A participação do corpo funcional reforça a ligação da Sanepar com o atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial, em relação ao ODS 10, que preconiza a Redução das Desigualdades.