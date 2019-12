"Peixes-pênis" são encontrados em praia da Califórnia após tempestade

Milhares de “peixes-pênis” foram encontrados na praia de Drakes Beach, Califórnia, em 6 de dezembro, depois de uma tempestade na região. O mesmo fenômeno já ocorreu em anos anteriores em outras praias da costa oeste norte-americana.

“Peixes-pênis”, também conhecidos como "verme gordo hospedeiro", é um tipo de verme marinho invertebrado. Eles vivem em tocas cavadas no formato de "U" em solos lamacentos e arenosos do fundo do mar. Como o seu nome sugere, se parecem com um pênis de cor avermelhada. A cauda serve tanto para locomoção como para fixação e alimentação.

Os especialistas dizem que essas criaturas são arrastadas para a praia quando ocorrerem fortes tempestades. Fora de suas tocas, contudo, os peixe-pênis se tornam presas fáceis para lontras, gaivotas, tubarões e até seres humanos, já que esses vermes podem ser consumidos.

O nome de “vermes hospedeiros” vem do fato de que suas tocas são apenas um lar temporário e, quando abandonam esses buracos, eles são usados por outras criaturas subaquáticas. Apesar de serem pequenos, não tendo mais que 20 cm, as tocas cavadas pelos peixes-pênis podem ter vários metros de profundidade.

Os peixe-pênis vivem por até 25 anos. Eles são criaturas inofensivas e passivas. Elas se alimentam de bactérias, plâncton e outras partículas menores, que são capturadas por uma espécie de rede gosmenta produzida pelo próprio peixe-pênis quando quer se alimentar.

“Verme gordo hospedeiro”

O nome científico do peixe-pênis é Urechis caupo. Evidências fósseis mostram que sua existência data de 300 milhões de anos.

Existem apenas quatro espécies de Urechis caupo em todo o mundo. Além dos Estados Unidos, elas podem ser encontradas no Japão, Coréia do Sul e China.

Com informações do G1