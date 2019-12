Richard Clayderman faz shows no Brasil em abril de 2020

O pianista Richard Clayderman fará quatro apresentações no Brasil, em abril de 2020. Ele passa por Belo Horizonte (2/4, Palácio das Artes), São Paulo (3/4, Tom Brasil), Rio de Janeiro (4/4, Theatro Municipal) e Porto Alegre (5/4, Teatro do Bourbon Country). Os ingressos, com valores entre R$ 90 e R$ 480, serão vendidos para o público geral a partir de 3ª, 17 de dezembro.

Com 42 anos de carreira, o francês já vendeu mais de 150 milhões de discos. Ele veio pela primeira vez ao Brasil em 1981. Nos shows que fará no País, ele deve tocar clássicos da MPB e da bossa nova, além do sucesso Ballade Pour Adeline.