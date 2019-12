Motociclista atropela criança e foge sem prestar socorro; menino está em estado grave

É grave o quadro de saúde do menino de seis anos atropelado por uma moto, na semana passada, em Curitiba. O motociclista, que fugiu do local do acidente sem prestar socorro, se apresentou na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) nesta quinta-feira (12).

O atropelamento aconteceu em frente ao Hospital do Trabalhador, na Avenida República Argentina, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, depois que Pedro Antunes, acompanhando dos avós, foi visitar a bisavó internada na casa hospitalar. Mais de uma semana depois, o menino continua internado em estado grave.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial.