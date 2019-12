VIII Audiência Pública promove debate sobre serviços socioassistenciais de Arapongas

Nesta quinta-feira (12), no Auditório do Paço Municipal aconteceu a VII Audiência Pública sobre os serviços socioassistenciais existentes em Arapongas, convocada através da resolução 024/2019. O encontro oportunizou o debate e balanço das atividades desenvolvidas ao longo de 2019, pela da Secretaria de Assistência Social (Semas) e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). “A importância de eventos como esse é o de mostrar à comunidade as ações dos serviços socioassistenciais ofertados pelas entidades inscritas no CMAS, e também do poder público municipal. Sabemos da grande relevância que tais serviços têm em meio à sociedade, e é fato que tal demanda vem aumentando, por isso, é necessário que estejamos cada vez mais preparados, em todos os sentidos, para atendermos os usuários com a qualidade e humanização. Tivemos bons avanços na área assistencial nesse ano, contudo, vamos em busca de novos recursos estaduais e federais para otimizar ainda mais a atuação, tanto das entidades governamentais e não governamentais de Arapongas”, disse a secretaria de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Durante participação no evento, o prefeito Sérgio Onofre aproveitou para enaltecer e parabenizar os trabalhos desenvolvidos em Arapongas, que vão ao encontro das reais necessidades da população que utiliza dos serviços socioassistenciais.

“Gestão pública se faz com a união de todos, e é assim que dá certo. Promover interação em busca de melhorias para o próximo é fundamental e necessário. Boa parte da minha vida tem sido pautada em executar atividades em assistência social, ajudando aqueles que mais precisam. E poder acompanhar e participar de todo esse trabalho só nos fortalece como seres humanos e nos mantém no caminho certo. Arapongas vem desenvolvendo excelentes serviços na área, com investimentos já executados e outros que já virão para 2020. Agradeço aqui a todos os profissionais, tanto dos serviços municipais como os não governamentais. Não existe profissão melhor do que ajudar as pessoas. Vamos continuar trabalhando nesse sentido”, disse.

Entre os serviços governamentais socioassistenciais, Arapongas conta atualmente com o CRAS CSU, CRAS Del Condor, CRAS Zona Sul, Proer, Cemaf, Escola do Trabalho, CCI Tia Su, CCI Feliz Idade, CCI Antonieta Zampaolo, CREAS, Centro Pop e Abrigo Criança Feliz. Integram os serviços não governamentais, Ong Art e Vida, Associação Damas de Caridade “Maria Edna Grassano”, SOS Guarda Mirim, Casa de Apoio Madre Teresa, Casa do Bom Menino (Projeto Crescer I e II), APAE, Lar São Vicente de Paulo, Lar Santo Antônio, Casa do Aguardo CAPHO e Associação de Pessoas com Deficiência (APPDA).

Projeto Prevenir – CREAS

Durante o evento profissionais do CREAS explanaram sobre o projeto “Prevenir”, desenvolvido nos Colégios Estaduais Unidade Pólo, Profª Nadir Mendes Montanha e Ivanilde de Noronha, atendendo aproximadamente 400 estudantes. Tal ação teve por objetivo contribuir para a prevenção de atos infracionais, levando informações e ações a fim de reduzir futuros cumprimentos de medidas socioeducativas, bem como o alto índice de evasão escolar.