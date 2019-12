Governo do Estado prepara força-tarefa de combate à dengue

O Paraná prepara para a próxima semana o lançamento de uma força-tarefa de combate à dengue em todo o Estado. As ações foram definidas nesta quinta-feira (12) em reunião no Palácio Iguaçu entre o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e os demais integrantes do secretariado, autarquias e empresas públicas estaduais. Está previsto a criação de um grupo permanente contra a proliferação da doença.

A ideia, explicou Guto Silva, é mobilizar todo o governo em uma grande campanha de orientação e prevenção, além de atividades como palestras informativas e ações de campo em busca de criadouros em todos os municípios. “Fazer com que a informação chegue ao maior número de paranaenses possíveis, numa verdadeira guerra contra a dengue”, afirmou.

O mutirão contará com professores e alunos da Rede Estadual de Ensino, profissionais da saúde e agentes de segurança pública, além de funcionários da Sanepar e Copel. O objetivo é disseminar em todo o Paraná informações de combate ao mosquito Aedes aegypti para a população.

“O Governo do Paraná está unido no combate contra a dengue. Podemos ter uma grande epidemia da doença, o que nos coloca em alerta total, buscando a prevenção”, disse Beto Preto, secretário estadual da Saúde. “Queremos alertar a comunidade paranaense para a gravidade do assunto. Convocá-la para entrar em campo nesta luta contra a dengue”, acrescentou.

BOLETIM – O momento é preocupante porque, de acordo com o mais recente boletim semanal epidemiológico divulgado na terça-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná registra 2.631 casos confirmados, 762 a mais que na semana anterior. O montante é 2.500% superior ao mesmo período do ano passado, aponta a secretaria.

O caso que requer maior atenção é do município de Nova Cantu, na região Centro-Oeste. A cidade, com cerca de 7 mil habitantes, tem 283 casos de dengue e duas mortes confirmadas. “É um número preocupante, muitas cidades vivem epidemia de dengue, e só com a participação da população vamos reduzir esses casos”, disse Beto Preto.

EPIDEMIA – Além de Nova Cantu, outros 9 municípios estão em situação de epidemia: Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí, Ângulo, Colorado, Floraí, Uniflor, Doutor Camargo e Florestópolis.

Há outras cidades ainda em situação de alerta: Lindoeste, Juranda, Douradina, Cianorte, Indianópolis, São Carlos do Ivaí, Flórida, Munhoz de Mello, Leópolis, Uraí, Jesuítas, Diamante do Norte, Paranacity e Sertaneja.

AÇÕES – Mesmo antes do início da força-tarefa, o Governo do Estado organizou ações em todo o Paraná, envolvendo as Regionais de Saúde e as secretarias municipais.

As cidades de Vera Cruz do Oeste, Céu Azul, Nova Aurora, Ibema, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Espigão Alto do Iguaçu, Anahy, Formosa do Oeste, Capitão Leônidas Marques, Jesuítas, Iracema do Oeste, Cafelândia, Cascavel, Nova Floresta, Marialva, Munhoz de Mello, Flórida, Carambeí, Almirante Tamandaré, Lapa, Tijucas do Sul e Cerro Azul também promoveram várias ações de orientação, envolvendo arrastão de limpeza, distribuição de panfletos, abordagem de pedestres nas ruas e rodoviárias e palestras.