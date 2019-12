Mulher morta com mais de 30 tiros foi confundida com traficante, diz polícia

Uma mulher de 46 anos morta em julho deste ano com mais de 30 tiros, em Curitiba, foi confundida com um traficante. A Polícia Civil confirmou a informação nesta quinta-feira (12), após prender 20 integrantes de uma associação criminosa que atuava em diversos bairros de Curitiba e região metropolitana. Eles são suspeitos por diversos homicídios, a maioria com relação ao tráfico de drogas.

Jaqueline Lúcia de Castro morreu no dia 23 de julho, no bairro Fazendinha, em Curitiba. O delegado Thiago Nobrega, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que a vítima foi morta por estar em um carro com mesmas características do veículo que os traficantes de uma organização rival usavam.

“A morte de Jaqueline não tinha qualquer relação com o tráfico de drogas, ou qualquer dívida. Era uma pessoa trabalhadora, mulher de família, que foi brutalmente assassinada por ter seu veículo confundido com de traficantes de organização rival e a executaram com mais de 30 tiros”, disse Nobrega.

Entre os presos, um seria o mandante do crime contra Jaqueline, que comanda a quadrilha de dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara II, na Região Metropolitana de Curitiba. “Um dos autores do homicídio também se encontra preso, outro terceiro morreu em um confronto com a Polícia Militar e o quarto suspeito está foragido”, esclareceu o delegado.

De acordo com às investigações, o líder do grupo criminoso, de 27 anos, cumpre pena por tráfico de drogas, homicídio, roubo e posse ilegal de arma de fogo