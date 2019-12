Cantora de 15 anos é agredida em programa de TV; veja vídeo

O canal sul-coreano EBS anunciou, nesta quarta-feira, que os apresentadores Choi Young Soo e Park Dong Geun deixarão o elenco do programa infantil ”Tok! Tok! Boni Hani” após serem acusados de agredir e xingar sua colega da atração, a cantora de K-pop Chaeyon, do girlgroup Busters.

Na última terça-feira, um fã publicou nas redes sociais um vídeo que mostrava Choi Young Soo agredindo Chaeyon, de 15 anos, no palco do programa, após a adolescente puxá-lo pela blusa. Além de ser atingida por um soco no braço, a jovem teria sido chamada de ”vagabunda venenosa” e outras ofensas por Park Dong Geun, outro integrante da atração. Nas imagens, Chaeyeon fica visivelmente em choque diante dos ataques.

turn up your volume. this actor, one of chaeyeon’s coworkers choi youngsoo, appeared to have hit chaeyeon. no matter if chaeyeon pulled him over or if they’re friends, that is incredibly out of line. #RespectChaeyeon pic.twitter.com/IqCWNdfRxs

— mimi (@ilybusters) December 10, 2019

Inicialmente, a produção do ''Tok! Tok! Boni Hani" negou que houvesse acontecido uma agressão, afirmando que ''a controvérsia não é real''. Nesta quarta, entretanto, eles declararam que ''aceitarão a seriedade da situação'' e ''tomarão as devidas providências''.

A empresa responsável pela carreira de Chaeyon também se pronunciou sobre o caso, afirmando que ''a cantora disse que não era nada para se preocupar, e parece que foi uma piada um pouco pesada entre eles.'' Choi Young Soo, que a socou no braço, também explicou que ''apenas empurrou o braço de Chaeyeon''.

Nas redes sociais, espectadores demonstraram descontentamento com a situação e a tag #RespectChaeyeon foi uma das mais comentadas no Twitter. ''Este é um programa infantil? Fiquei chocado", "Não é uma piada muito dura para uma jovem?", foram alguns dos comentários dos internautas.

Via, Extra.