Morre Chico Teixeira, diretor do filme "A Casa de Alice"

O cineasta Chico Teixeira, de 61 anos, morreu nesta quinta, 12, em São Paulo. Diretor dos filmes A Casa de Alice e Ausência lutava contra um câncer no pulmão. Nascido no Rio de Janeiro em 1958, Chico Teixeira se formou em Economia e começou a fazer documentários no final dos anos 1980.

O primeiro deles foi Favelas (1989). Depois vieram Velhice (1991), Criaturas Que Nasciam em Segredo (1995) e Carrego Comigo (2000). Seu primeiro longa, de 2007, foi A Casa de Alice.

Teixeira deixa um longa, Dolores, feito durante o tratamento contra o câncer e que deve começar a ser preparado em 2020. Em 2015, Chico Teixeira ganhou o grande prêmio do Festival Cinelatino de Toulouse pelo filme Ausência, de 2014. O filme rendeu, ainda, quatro prêmios Kikito no Festival de Gramado, incluindo o de melhor filme.