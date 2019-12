Corpo de mulher é encontrado queimado sem um pé e um braço em Cascavel

O corpo de uma mulher de 36 anos foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), nas proximidades da Ferroeste, na área rural de Cascavel, Oeste do Paraná. A mulher estava caída ao lado de mata fechada, cerca de 10 quilômetros da BR 277. O corpo estava sem um pé e um braço e também parte dele foi carbonizado pelo assassino.

Ao lado de onde foi deixado, os policiais encontraram um galão com gasolina que foi utilizado para atear fogo, porém apenas na parte do tronco as chamas se propagaram.

Ao que tudo indica, o corpo é de Luciana Rodrigues Ramos, que era moradora do Bairro Interlagos e que estava desaparecida desde o dia cinco de dezembro. Luciana Rodrigues Ramos saiu de casa no veículo que era do esposo da mãe. O carro ainda não foi localizado pelas equipes policiais.

O vereador Valdecir Alcântara recebeu uma ligação anônima na quarta-feira (11) que indicava onde o corpo foi deixado. Ele repassou as coordenadas a Polícia, que não encontrou a vítima.

Valdecir e o Policial Madril foram até o local indicado e então localizaram a mulher, as partes do corpo, segundo os parlamentares provavelmente foram arrancadas por animais.

A Delegacia de Homicídios investiga o crime e traça a linha cronológica dos fatos para identificar o suspeito do crime.

O corpo da vítima foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) e passará por exames. Ainda não se sabe se a mulher foi morta antes ou depois de ter o corpo carbonizado.

Fonte: Catve.com