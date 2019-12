Polícia Federal desarticula quadrilha responsável por roubos contra os Correios em Curitiba

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/12) a Operação Cara de Pau, com o objetivo de desarticular organização criminosa que efetuava roubos contra funcionários dos Correios.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra investigados de participação em crime contra os Correios, quando ao menos três pessoas abordaram um carteiro durante serviço de entrega de objetos SEDEX 10 e efetuaram roubo desta carga. Os fatos criminosos ocorreram no dia 14 de agosto de 2019, no bairro Cajuru, em Curitiba/PR. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal em Curitiba.

Conforme foi identificado na investigação policial, os criminosos utilizaram arma de fogo para a prática criminosa e mantiveram o funcionário dos Correios rendido dentro do baú do veículo durante todo o tempo do crime sem poder visualizar o exterior. A subtração dos objetos postais do veículo ocorreu dentro da própria residência dos investigados.Após o roubo de todos os objetos postais, os criminosos deixaram a residência e abandonaram o veículo dos Correios e o carteiro em um bairro próximo.

Com as medidas cumpridas no dia de hoje, a Polícia Federal espera identificar outros indivíduos que tenham participação dos fatos, bem como recuperar objetos roubados na ação criminosa.

O preso será indiciado pelo crime de roubo qualificado, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.