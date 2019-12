Abaixo-assinado pede veto de especial do Porta dos Fundos; petição conta com mais de 710 mil assinaturas

Desde ontem (11), está circulando pela internet um abaixo-assinado com o intuito de vetar o especial de Natal produzido pelo grupo humorístico Porta dos Fundos e exibido na Netflix. Até o momento, a petição online conta com mais de 710 mil assinaturas.

Na descrição do documento, os responsáveis acusaram o conteúdo de "ofender gravemente os cristãos". Nos comentários, apoiadores também fizeram críticas à produção e alegaram "falta de respeito com a fé cristã e com Deus".

O especial Primeira Tentação de Cristo, protagonizado por Gregório Duvivier, faz uma sátira religiosa e tem como enredo o aniversário de 30 anos de Jesus Cristo. Na sinopse, o grupo humorístico esclarece que é "um especial de Natal tão errado que só podia ser do Porta dos Fundos".

