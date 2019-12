Silvio Santos completa 89 anos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (12), Silvio Santos completou 89 anos. Ao longo de sua vida, o empresário fez história ao erguer um império televisivo do zero, além disso, o talento para a comunicação lhe rendeu reconhecimento e consagração.



Faltando um ano para entrar na casa dos 90, a polêmica é, incontestavelmente, companheira íntima de Silvio Santos, que mesmo em situações delicadas, desfruta do prestígio vitalício de anônimos e famosos. quadro de seu programa.

Toda essa trajetória de superação e televisão já tem data para contada no teatro. Em março de 2020, estreia " Silvio Santos Vem Aí", que promete mostrar os altos e baixos da carreira do melhor, senão o maior, comunicador do Brasil. No Twitter, fãs parabenizaram o proprietário do SBT.

Silvio Santos ainda é um mito? Mito é aquele ser que se sobrepõe às qualidades e aos defeitos humanos. Em outras palavras, mito pode fazer o que quiser e não será questionado. Em 2019, porém, o dono do SBT provou ser demasiadamente humano ao provocar a revolta de mulheres, negros e judeus. O apresentador completa 89 anos hoje, mas com poucos motivos para o público comemorar. Neste ano, o apresentador foi criticado, inclusive, por ter realizado concurso de beleza com crianças em traje de banho.

Polêmica poderia ser o sobrenome do apresentador, que a cada domingo causa uma repercussão negativa diferente. Há algum tempo, por exemplo, ele saudou Hitler, expôs crianças de biquíni e foi acusado pela imprensa de assediar Lívia Andrade no Jogo dos Pontinhos, quadro de seu programa.