Bumba Meu Boi do Maranhão se torna Patrimônio Imaterial da Humanidade

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) escolheu o Bumba Meu Boi do Maranhão como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

A batucada que enche os terreiros no norte do Maranhão vem da força das mãos. Num estilo tribal que só essa gente tem, e tocado com a costa das mãos, só no Maranhão - em mais nenhum outro lugar.

Mas não é só o estilo. O sotaque costa de mão, uma herança lá dos tempos das senzalas, passou a ser Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. São todos os sotaques. As danças, o ritmo, os bordados, o brilho.

“É justamente a natureza desse complexo. Não é um boi, é um complexo cultural onde se tem vários sotaques. Vai um pouco de cada coisa do Brasil, dentro do Bumba Meu Boi. É uma grande riqueza cultural que o Maranhão tem”, contou Maurício Itapary, superintendente do Iphan do Maranhão.

Riqueza espalhada em mais de 300 grupos animando os terreiros das festas juninas. A conquista de quarta-feira (11) na reunião da Unesco em Bogotá, na Colômbia, valoriza uma das mais ricas tradições maranhenses, que já era patrimônio imaterial no Brasil.

“É uma resistência cultural forte, identitária, de pertencimento e também da questão de você se auto reconhecer enquanto negro”, disse o produtor cultural Luiz Carlos Guerreiro.

“Eu acho lindo o colorido. É uma coisa que só a gente tem, sabe?”, contou a também produtora cultural Carla Coreira.

G1