Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (12)

Data estelar: Lua Cheia também é Vazia, das 2h13 até 20h24, horário de Brasília.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A confiabilidade das pessoas não há de se apoiar nas palavras, mas nos atos consumados, porque esses são os únicos capazes de traduzir as reais intenções que as pessoas têm, mas que ficam maquiadas sob as palavras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para colocar seus pés no caminho que se desenha neste momento para você, será imprescindível que você se desapegue de uma boa parte do seu passado e compreenda a necessidade de estabelecer outro ritmo de vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tudo muito intenso, as emoções estão em disparada, todas turbulentas. Melhor você não tirar conclusões apressadas de tudo que acontece agora, mas esperar que a poeira abaixe e o cenário fique mais claro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os compromissos hão de ser honrados, mesmo que a vontade seja outra. Considere o seguinte, ainda que você não tenha prazer em cumprir suas obrigações, menos prazer ainda daria ter de entrar em conflito por isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Divirta-se dentro das possibilidades, que talvez não sejam predominantes hoje, porém, mesmo assim preservam uma brecha mediante a qual você pode dar boas risadas. Só não ria de ninguém, os humores não andam bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome o dia para descansar, ou para dar continuidade ao que você tiver iniciado em outro momento. Procure driblar as turbulências que as emoções desencontradas provocarem, não leve nada para si, deixe passar tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Conte apenas consigo, porque nesta parte do caminho pode até haver boa vontade da parte das pessoas a quem você se dirigiria em busca de ajuda, mas os acontecimentos estão embaralhados e isso impediria o acontecimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Retome tudo que tinha sido combinado, investigando se as promessas foram mero produto de um momento entusiasta, ou se por ventura há substância por trás dessas. Investigue com objetividade e desapego pelos resultados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas essas tensões que sua alma suporta sem, no entanto, saber como resolver, parecem ter conspirado para se apresentarem todas juntas no dia de hoje. Procure manter o bom humor, apesar de tudo. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite se encrencar num dia como hoje, procure andar pelas bordas sem chamar a atenção, sem reagir ao que pareçam ser provocações. As coisas precisam ser tratadas com cuidado, a não ser que você queira brigar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ao menor sinal de constrangimento nas atividades sociais, procure não reagir, mas guardar suas respostas em silêncio e tomar distância das pessoas. Ficar à sós no meio das pessoas, essa é a magia do momento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que tudo esteja embaralhado e do avesso, mesmo assim há avanços significativos que merecem celebração. Procure não se deter nos pensamentos desanimadores, porque esses se alimentam de questões superadas.