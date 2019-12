Pai é suspeito de espancar bebê de dois meses, em Curitiba

A Polícia Militar (PM) de Curitiba tenta encontrar um homem suspeito de agredir sua própria filha, de apenas dois meses de idade. A criança ficou com marcas pelo corpo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo a PM, a mãe da criança chamou a corporação porque o marido dela espancou a filha, deixando hematomas. Ele fugiu antes da chegada da equipe e está sendo procurado.



Com ferimentos moderados, o bebê foi levado ao Hospital do Trabalhador. A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), que é responsável pelo hospital, informou que a menina passou por exames e que o estado de saúde não apresenta gravidade. O bebê permanece em observação.

Um inquérito foi instaurado no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). Familiares e vizinhos devem ser ouvidos.



A Polícia Civil investiga o crime, o homem, pai da criança pode responder por lesão corporal grave contra menor. Em caso de condenação, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão.

O motivo das agressões ainda não foi revelado.