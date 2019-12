Homem se veste de mulher e se passa pela mãe para fazer prova prática da CNH

Um homem foi preso por falsidade ideológica depois que se vestiu de mulher e se passou por sua própria mãe para fazer a prova prática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Nova Mutum Paraná, Rondônia, nesta terça-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, Heitor Márcio Schiave, de 43 anos, chegou ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) maquiado, com uma saia longa, bolsa e jóias, e apresentou o RG de sua mãe para fazer o teste.

Suspeito chegou a fazer o teste de baliza.No entanto, uma servidora da Comissão Examinadora do Detran desconfiou que havia algo errado quando confrontou a foto do documento com a ‘mulher’ que estava lá e acionou a polícia.

Ele chegou a fazer a primeira parte do exame, que eram as balizas, quando foi surpreendido pela chegada da PM. À polícia, ele teria confessado que se passou pela mãe, mas declarou que a mulher estava fora da cidade e não sabia de nada.

Ainda de acordo com a PM, a mãe verdadeira fez todo o processo para tirar a carteira de habilitação, mas havia abandonado a escola antes do exame prático final.