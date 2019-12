Ana Maria Braga surpreende ao tatuar nome do namorado

O “acorda menina” da Ana Maria Braga, 70 anos, desta semana teve um detalhe diferente, que provavelmente os telespectadores do Mais Você não perceberam. É que a apresentadora surgiu com uma blusa sem mangas, revelando uma nova tatuagem com o nome do namorado.

No mês de novembro, a estrela das manhãs da Rede Globo apareceu em um shopping da cidade do Rio de Janeiro na companhia do filho e de um homem até então desconhecido.



(Reprodução/Instagram)

Depois das especulações que a apresentadora estaria em um novo relacionamento, a assessoria de imprensa colocou um fim nos boatos e afirmou que Ana está namorando Johnny Lucet, francês, de 55 anos.

Em entrevista ao Pedro Bial, em junho deste ano, Ana revelou que criou um perfil em um aplicativo de namoro, mas sem revelar a sua identidade. “Queria saber como era, aprender. É legal, mas não podia responder a verdade”, explicou a apresentadora. “E tinha cada cara legal. Na primeira conversa, terminava”, completou a apresentadora durante a conversa.

