Após 7 anos, Lair Rennó é dispensado do Encontro com Fátima

O jornalista Lair Rennó foi dispensado do programa Encontro com Fátima Bernardes. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, Lair foi avisado da dispensa nessa terça-feira (10/11/2019). Além da apresentadora, ele era o único integrante da atração que estava no ar desde a estreia do Encontro, em 2012.

Lair Rennó ainda não se pronunciou sobre o caso nem quais os planos para o futuro. O jornalista funcionava como uma espécie de ajudante de Fátima Bernardes e foi responsável por momentos inusitados, como quando perguntou para a apresentadora sobre o namoro com Túlio Gadêlha. Além disso, chegou a substituir Fátima nas férias dela.

Via, Metrópoles.