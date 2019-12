Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do o concurso 2215 da Mega-Sena realizado ontem (11). Com isso, o prêmio estimado para a próxima edição chega a R$ 31 milhões.

Os números sorteados foram 01-19-21-23-33-43. A Caixa informou que 48 apostas foram premiadas na faixa da quina, que vai pagar R$ 53.207,20 a cada uma delas. A quadra rendeu R$ 891,61 a cada um dos 4.092 bilhetes contemplados.