Pesquisa aponta disposição de investimento do setor hoteleiro

Pesquisa realizada Ministério do Turismo em outubro deste ano, junto a empresas do setor de hospedagem no Brasil, mostra previsão positiva de investimentos no Paraná. O levantamento é referente à percepção dos empresários quanto ao desempenho e à perspectiva de seus estabelecimentos e seus destinos no terceiro trimestre deste ano comparado ao mesmo período de 2018.

No Paraná, 80% dos empresários de meios de hospedagem disseram que pretendem investir em seus estabelecimentos nos próximos 6 meses. Desses, 29,1% afirmaram que definitivamente investirão. Segundo a pesquisa, 20% dos empresários não têm a mesma pretensão de investimento.

Com relação à perspectiva para os próximos 6 meses, 49,1% dos empresários esperam um cenário de estabilidade para a rentabilidade do setor de turismo no destino e 30,9% aumento.

DESTINO - Quanto à demanda pelo destino, 40% dos empresários têm expectativa de aumento e 40% de expectativa de estabilidade. A pesquisa mostrou que 38,2% dos empresários pressupõem que nos próximos seis meses haja aumento no gasto do turista no destino. Outros 36,3% acreditam que os gastos se manterão estáveis.

DESEMPENHO - Quanto ao desempenho do estabelecimento, 52,7% dos empresários informaram que houve estabilidade no número de empregados no terceiro trimestre de 2019 comparado ao mesmo período de 2018. Já em relação ao faturamento da empresa, 38,2% dos empresários informaram aumento e 36,3% declararam estabilidade.

“É um resultado a ser comemorado”, disse o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl. O governo Ratinho Junior prioriza o turismo com ações e investimentos. Tivemos crescimento significativo na divulgação do estado com a criação da TV Paraná Turismo, com o programa Voe Paraná e a concessão de Vila Velha, entre outros trabalhos realizados para o desenvolvimento do turismo neste ano”, afirmou.

TRABALHO - A Sondagem Empresarial do Setor Hoteleiro no Brasil é realizada pela subsecretaria de Inovação e Gestão do Conhecimento do Ministério do Turismo. São consultados empreendimentos de hospedagem de todos os portes, entre os quais hotéis, pousadas e resortes.

O objetivo é apurar as perspectivas dos empresários quanto ao desempenho de seus estabelecimentos e dos destinos onde estão inseridos. A pesquisa foi realizada com apoio das secretarias e órgãos estaduais de turismo e entidades do setor de hospedagem no país.