Chilena tem bebê em avião que sobrevoava o Rio Grande do Sul 

A chilena Daniela Arancíbia, de 30 anos, que deu à luz dentro de um avião na noite do último dia 8 de dezembro, conta que "foi tudo muito rápido". A aeronave seguia do Rio de Janeiro para Santiago, no Chile, mas o piloto precisou desviar para o aeroporto de Porto Alegre logo após o parto. A menina recebeu o nome de Trinidad Hernández Arancibia.

"[Foi o intervalo de uma] hora de quando começaram as contrações até eu ter minha filha. Subimos ao avião, todos bem, depois da janta senti um mal-estar. Fui ao banheiro, voltei, e fui de novo. Quando fui de novo, me senti muito mal, aí começaram as contrações muito fortes. Meu marido também se assustou", relata Daniela.

A mãe conta que falou, então, para um comissário de bordo que estava se sentindo mal. "Me pediram os papéis médicos, entreguei. Me disseram que não tinha como voltar para o Rio. Perguntamos aos passageiros se tinham médicos ou paramédicos, o que fosse, enfermeiros, para me ajudar durante a viagem, e nenhum respondeu porque nenhum era chileno, não entendíamos o que falavam. Até que meu marido perguntou a uma moça que conhecemos no Rio e a menina disse que tinha uma amiga que era enfermeira", conta.

A previsão é que a mãe e a bebê tenham alta hoje (11). Porém, a família vai ficar mais alguns dias no estado gaúcho antes de retornar ao Chile.