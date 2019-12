Prefeito impõe por decreto preço da carne com osso a R$ 12 e R$ 15 no Maranhão 

O prefeito de Lago Verde, no interior do Maranhão, definiu por decreto o preço máximo da carne bovina na cidade. Francisco Clidenor (Cidadania) estipulou que o valor da carne com osso não pode ultrapassar R$ 12 o quilo e o da carne sem osso não pode ser vendida acima de R$ 15 nos açougues.

Segundo reportagem do Estado de S. Paulo, a medida foi recebida com espanto pelo secretário do município Geyson Aragão, que explicou ao jornal que é uma "questão cultural" ter apenas dois preços para a carne bovina e que todos os oito açougues da cidade cobram o mesmo preço.

O secretário afirmou ainda que os donos de açougue reclamam da falta de carne bovina. Isto porque os criadores não estão vendendo a carne e, quando vendem, oferecem por um preço alto. Por esse motivo, os açougues não estão conseguindo baixar o preço.

Via Gazeta do Povo