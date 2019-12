Jorge Sampaoli pede demissão do Santos e pode ir para o Palmeiras

O técnico Jorge Sampaoli pediu demissão e não comandará o Santos na próxima temporada. O argentino tinha contrato com o clube da Baixada Santista até o final de 2020. O Palmeiras tem Sampaoli como primeira opção e já iniciou negociações com o treinador.

O Racing, da Argentina, também tem interesse em contratá-lo."O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo. Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. O Santos FC agradece ao treinador Jorge Sampaoli pelo trabalho realizado na temporada de 2019", informou o clube.

Foram diversos motivos que fizeram Sampaoli pedir demissão. O treinador tem relação desgastada com o presidente José Carlos Peres e queria reforços para brigar por títulos em 2020. A diretoria, porém, não fará grandes investimentos para a próxima temporada. Sampaoli e Peres se reuniram na última segunda-feira, no CT Rei Pelé. No encontro, não chegaram a um acordo para a permanência.

O treinador foi contratado pelo Santos no fim de 2018 e assumiu o comando da equipe em janeiro. Em 65 jogos, ele teve 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, com 61,5% de aproveitamento. Com Sampaoli, o Santos terminou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação, mas fracassou nos torneios de mata-mata: caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, nas oitavas de final da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Paulista.

PALMEIRAS MONITORA -

Representantes do Palmeiras se reuniram com representantes de Sampaoli na semana passada. Na conversa, o clube soube quanto o treinador argentino quer receber para comandar a equipe paulista a partir de 2020: R$ 21 milhões por ano, contando os salários dele e de seus auxiliares. O Palmeiras planeja uma contraproposta com valores mais baixos, entre R$ 15 milhões e R$ 18 milhões, mas com premiações altas em caso de títulos.

O Palmeiras está sem treinador desde a demissão de Mano Menezes no dia 1.º de dezembro. O clube também busca no mercado um novo diretor de futebol, já que Alexandre Mattos foi demitido no mesmo dia. Nesta terça-feira, Diego Cerri recusou a proposta alviverde para continuar na diretoria do Bahia.