PRF apreende dois barcos e 50 caixas de cigarros contrabandeados no Lago de Itaipu

Dois barcos e 50 caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidos no Lago de Itaipu, em Santa Helena, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, ao perceber a aproximação das equipes da PRF e da Força Nacional, os dois pilotos suspeitos abandonaram os barcos e fugiram pela mata.

A mercadoria contrabandeada é paraguaia e estava dentro de sacos plásticos, conforme a PRF. Os cigarros foram localizados em uma das embarcações.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada durante um patrulhamento de rotina.

Os barcos e os cigarros foram levados para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.