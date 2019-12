Filme recordista de indicações ao Globo de Ouro pode ser visto na Netflix

O maior recordista de indicações ao Globo de Ouro do próximo ano é um filme produzido pela Netflix: “História de Um Casamento“! Interpretado por Scarlett Johansson e Adam Driver, o longa está concorrendo em um total de seis categorias.

Disponível na plataforma desde o dia 6, a trama lidera com indicações para Melhor Filme de Drama, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora, além de Melhor Atuação em Drama, com a dupla Johansson e Driver, e Melhor Atriz Coadjuvante, com Laura Dern.

Do diretor Noah Baumbach, o longa conta a história de um casal, Nicole (Johansson) e Charlie (Driver), que passa pelo início de um processo de divórcio, disputando seus bens, entre eles a custódia do filho Henry (Azhy Robertson).

Charlie é um diretor de teatro experimental, enquanto Nicole é um atriz de cinema. No início do casamento, o casal tenta contornar suas diferenças, mas o acúmulo de pequenas discussões e desentendimentos faz com que a união se desgaste aos poucos.

A situação piora ainda mais quando o caso é levado a Justiça. Os advogados de cada um usam as brechas da lei de forma esperta, o que faz com que Nicole e Charlie se vejam cada vez mais em lados opostos.

Além de “História de Um Casamento“, a Netflix emplacou mais duas indicações a Melhor Filme de Drama, uma das categorias mais cobiçadas da premiação: “Dois Papas”, do brasileiro Fernando Meirelles, e “O Irlandês“, de Martin Scorsese.

Já na categoria “Melhor Filme de Comédia ou Musical”, a empresa de streaming ainda é representada por “Meu Nome é Dolemite“, de Craig Brewer.

