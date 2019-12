Inscrição para concurso de boas práticas em ouvidoria vai até janeiro

Ouvidorias de todo o país terão até o dia 12 de janeiro de 2020 para inscrever projetos no 3º Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU). O prazo, que terminaria amanhã (12), foi prorrogado por um mês, de acordo com resolução publicada hoje (11) no Diário Oficial da União. As inscrições podem ser feitas pela internet .“O concurso tem como objetivo estimular, reconhecer e premiar iniciativas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todo o país”, explica o ouvidor-geral da União, Valmir Dias. Segundo ele, os destaques são a inovação e a efetividade no aprimoramento da participação social, na melhoria da gestão e dos serviços públicos.

Ouvidorias públicas federais, estaduais e municipais dos Três Poderes poderão participar em quatro categorias: desenvolvimento de capacidade institucional; promoção da simplificação e desburocratização; fomento à participação e ao controle social e tecnologia na Ouvidoria.

As três melhores práticas de cada categoria serão premiadas no próximo Seminário Regional de Ouvidoria na Região Norte, marcado para maio de 2020, em Manaus.

Ouvidoria da EBC

A Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concorrerá em todas as categorias, com o Relatório da Ouvidoria, o Momento da Ouvidoria no rádio, a barra de manifestações inserida ao final dos textos na internet e com o projeto Ouvidoria Inclusiva. Este último, destinado às pessoas com deficiência auditiva, recebe e responde – por WhatsApp – manifestações na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os vídeos podem ser enviados para o número 61 99826-1971.

*Com informações da Ouvidoria-Geral da União (OGU)