Em meio à preparação para Mundial Interclubes, Jesus lança biografia

O Flamengo apronta os últimos detalhes para disputar o Mundial Interclubes. O time viaja para o Catar nesta sexta-feira (13) e estreia na competição na próxima terça (17). Com uma agenda movimentada, o técnico Jorge Jesus ainda lançou na noite de ontem (10) sua própria biografia: “Mister Jesus, quebrando paradigmas no futebol”. Todos os direitos autorais da publicação de 300 páginas serão destinadas ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Com aquelas crianças, sempre com um sorriso nos lábios, é que se aprende o que é vida”, declarou o treinador português, sem confirmar ainda a permanência no Flamengo, com o qual tem contrato até meados de 2020.

Presente ao lançamento do livro de Jesus no Consulado de Portugal, no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim disse que também espera que o Mister siga no mais querido do Brasil. “Acho que depois de ganhar dois campeonatos (Brasileirão e Libertadores), tenho a expectativa de que ele vai querer ficar”.

Rádio Nacional



O técnico português comanda hoje (11) o primeiro treino da semana no Ninho do Urubu. A diretoria rubro-negra, entretanto, já avisou que pretende fazer a pré-temporada no Algarve, região no sul de Portugal.

O meia Diego Ribas falou sobre esta possibilidade

“Sou suspeito pra falar, porque morei dois anos no país que é maravilhoso”, destacou o jogador que atuou por dois anos no clube do Porto.