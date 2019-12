Claudia Rodrigues se revolta após boatos de morte e faz desabafo

A atriz Cláudia Rodrigues gravou um vídeo esclarecendo as notícias de que havia morrido depois de passar quatro dias internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a comediante foi alvo de comentários maldosos:

“Parei a minha reabilitação para falar com vocês. Postaram que eu tinha morrido. Vocês podem ver que eu estou viva, bacana, fazendo a minha reabilitação sem parar. Essa raiva e ódio que vocês têm, em vez de ficar perdendo tempo fazendo fake news, vocês pegam esse ódio e transformem em amor”, declarou a comediante.

Com 48 anos, Cláudia ressaltou que vai voltar ao trabalho ano que vem: “Ano que vem eu vou voltar muito bem e vou beijar muito. Continuem orando por mim”, brincou Cláudia com o bordão de sua personagem Thalia em Escolinha do Professor Raimundo.



A atriz Cláudia Rodrigues já está em sua casa após ficar alguns dias internada. Ela contou a novidade para seus fãs por meio de um vídeo no Instagram pouco antes de deixar o hospital.

Cláudia conseguiu se recuperar rapidamente após tomar um medicamento importado dos Estados Unidos. “Tomei a medicação ontem, deu muito certo e me deram alta. Estou indo para casa”, afirmou ela, que ainda agradeceu pela torcida e orações de seus fãs durante a internação.

A atriz luta contra a esclerose múltipla há cerca de 20 anos.

Via, Contigo.