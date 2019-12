Praça é isolada após suspeita de bomba; polícia encontra tênis dentro da mochila

A Praça Eufrásio Correia foi interditada junto com a estação-tubo, após suspeita de bomba na tarde desta terça-feira (10), em Curitiba. A praça fica em uma região de intensa movimentação de pedestres, ao lado da Câmara Municipal de Curitiba e de um shopping center

A situação teve início por volta das 15h, quando a mochila foi encontrada por guardas municipais, que isolaram a área e acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, uma equipe do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) iniciou os procedimentos de verificação. Após os testes com um equipamento de Raio-X, foi comprovado que não existiam explosivos na mochila. O que havia, na verdade, era um par de tênis.

(Tribuna do Paraná)