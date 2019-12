Bruno Gagliasso faz teste hilário para 'La Casa de Papel'; confira

Bruno Gagliasso, conhecido por inúmeras novelas da Globo, faz parte agora do elenco da Netflix. O anúncio foi feito com um divertido vídeo, divulgado nesta terça, (10).

O ator brasileiro aparece em uma divertida seleção para La Casa de Papel, comandada por Pedro Alonso, o Berlim da série. Confira abaixo.

Suru o quê??? Bem vindo à família @brunogagliasso! Não sei pra onde você foi com o Pedro Alonso depois disso mas aceito convites. pic.twitter.com/dCjoDuEyx2

— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 10, 2019

Os atores até brincam com as fake news sobre Bruno Gagliasso participar e organizar orgias em Fernando Noronha com outros famosos.



A Netflix informa, para La Casa de Papel o ator não foi aprovado. Mas, Bruno Gagliasso estará em produções da Netflix em 2020.

Via, Observatório do cinema.