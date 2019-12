Morre bailarino de clipe 'Vai malandra', de Anitta, aos 28 anos

O dançarino Rodrigo Motta, de 28 anos, que ficou conhecido por participar do clipe "Vai malandra", de Anitta morreu na última segunda-feira, dia (9). Rodrigo, que também era bartender, foi assassinado. Um morador da região, que não quis se identificar, relatou uma briga. A Polícia Civil do Rio investiga o caso. Algumas horas depois que soube do crime, Anitta se pronunciou e disse estar estarrecido com o ocorrido.

No Twitter, Anitta se pronunciou sobre a morte de Rodrigo, contando que recebeu a notícia trágica pela internet. Ela pediu, ainda, pelo fim das mortes violentas no Rio de Janeiro.



Meus sentimentos à família e amigos do Rodrigo Motta que participou do meu clipe de Vai Malandra. Recebi essa notícia pela internet e fiquei estarrecida. Matar ou morrer virou algo banal no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar.

— Anitta (@Anitta) December 10, 2019

"É com enorme pesar que venho informar o falecimento do meu irmão hoje pela manhã. Logo informarei o dia e horário do velório para as últimas homenagens", escreveu Márcio Motta, irmão do modelo, que confirmou a morte mais cedo.

Morador da comunidade do Vidigal, que não quis se identificar, disse que Rodrigo teria se envolvido em uma briga na semana passada e que a morte teria sido motivada pela revanche. O bartender teria levado um tiro no pé e na perna, seguido de agressões. Levado para o hospital, Rodrigo não resistiu.

O enterro do Rodrigo será nesta quarta-feira, dia (11), no Cemitério São João Batista. O horário não foi divulgado.

No trabalho com a "Poderosa", Rodrigo aparecia passando óleo em mulheres, que usavam biquínis de fita isolante, e ele foi elogiado pelo corpo malhado. Depois da participação, o dançarino viu propostas de trabalhos como modelo aumentarem: "Está bombando, mas sigo trabalhando no Bar da Laje".

Foto: Divulgação



Via, Extra.