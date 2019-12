Deputado apresenta projetos que ampliam a discussão sobre educação financeira nas escolas

Promover a conscientização sobre o consumo e a importância do planejamento financeiro para crianças e jovens no estado do Paraná. Este é o tema que une os dois projetos de lei (PL) apresentados nesta segunda-feira (09) pelo Deputado Estadual Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) na Assembleia Legislativa do Paraná.

O primeiro projeto visa a implantação obrigatória dentro dos estabelecimentos de educação pública e privada de estudos sobre educação financeira, de forma que os inclua dentro das disciplinas já existentes no currículo escolar. O conteúdo, destinado aos alunos dos ensinos fundamentais e médio, poderá ser adaptado pelos responsáveis sobre a elaboração do material pedagógico de cada instituição, tendo como finalidade educar os alunos sobre o uso consciente de crédito, a fim de reduzir os índices de inadimplência e endividamento dos cidadãos, e incentivar a formação de poupanças e investimentos financeiros.

Já o segundo projeto apresentado visa a instituição da Semana Estadual de Educação Financeira, com início no dia 20 de maio de 2020, tendo como objetivo fomentar as discussões sobre a importância do planejamento financeiro e a conscientização sobre consumo. O evento será realizado em conformidade com a Semana Nacional de Educação Financeira, promovida pelo Comitê Nacional de Educação Financeira – o Conef.

Para o deputado Plauto, a discussão sobre responsabilidade financeira é fundamental para a formação social das novas gerações. “Estamos vivendo um momento de transformação em todo país. Temos a obrigação de proporcionar as nossas crianças conhecimentos na área de finanças, de modo que estimule o uso consciente de crédito, a formação de investimentos e poupanças, gerando uma redução dos números de inadimplentes em território nacional e auxiliando com o desenvolvimento econômico do nosso estado”, completou.