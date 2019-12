Conselho de Ética pede suspensão por seis meses do deputado Boca Aberta por gravação em hospital

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados propôs nesta terça-feira (10) a suspensão por seis meses do mandato do deputado Emerson Miguel Petriv (Pros-PR), o Boca Aberta. A proposta de suspensão foi aprovada por 10 votos a 1. O deputado JHC (PSB-AL) foi o único a votar contra.

Boca Aberta é acusado de fazer gravação sem autorização em hospital e divulgar imagens em rede social.A suspensão do mandato depende de aprovação do plenário. Se for suspenso, o deputado ficará sem salário, cota parlamentar ou verba de gabinete. Nesse caso, todos os funcionários do gabinete perdem o cargo após a publicação de decisão do plenário.

Boca Aberta disse que vai recorrer da decisão e que a pena de suspensão é “muito dura e cruel”. O deputado tem cinco dias para apresentar recurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se o recurso for negado, a suspensão segue para o plenário.