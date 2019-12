Carlinhos vidente prevê terremoto no Brasil e queda de Bolsonaro em 2020; veja o vídeo

O vidente Carlinhos fez previsões para o ano de 2020 durante participação na maior feira mística do Brasil. Entre as profecias do adivinho estão um terremoto para o Brasil, queda do presidente Jair Bolsonaro e o agravamento da crise econômica no país.

"Eu gostaria que o ano que vem fosse um ano muito melhor do que esse ano. Eu vejo de uma forma completamente diferente. A previsão que tenho é que o ano que vem será um dos piores anos que o Brasil teve até agora. Vamos ter dificuldade com uma situação envolvendo o presidente da república. Primeiro que ele vai ter problema envolvendo os próprios filhos. Esse caso Marielle vai feder. Não vendo ele terminando o mandato dele. O Brasil, ano que vem, vai todo mundo para rua, pessoas com quebra-quebra, tudo isso que está acontecendo na Venezuela. Ano que vem a maioria das empresas deve embora para fora.Vamos começar a ter problema de racionamento de água, tempestades. Vejo um terremoto, não sei se vai ser no Brasil, mas vai atingir um pedaço da Paulista, pedaço de Santos", disse o vidente.

