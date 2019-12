Relógio registra atividade física na madrugada e revela traição

A jornalista norte americana Jane Slater publicou no Twitter como descobriu a traição do ex-namorado a partir dos registros de um relógio FitBit, usado para monitorar o coração em atividades esportivas, e a história viralizou.

A história começou a circular pela internet quando ela respondeu a um tweet do amigo Albert Breer, que decidiu comprar uma bicicleta ergométrica para a namorada. Então, Jane contou como foi sua experiência ao ganhar o relógio para registrar sua evolução física em um Natal.

"Um ex-namorado uma vez me deu um Fitbit no Natal. Eu amei. Nós sincronizamos, motivamos um ao outro não odiamos isso até que ele foi registrado às 4 da manhã e seus níveis de atividade física estavam aumentando no aplicativo. Gostaria que a história não fosse real", publicou a jornalista no Twitter.

A jornalista fez questão de ressaltar que os batimentos cardíacos acelerados do ex-namorado não estavam relacionados com a pratica de esportes durante a madruga. “Alerta de spoiler: ele não estava matriculado em uma aula da Orange Theory às 4 da manhã”, brincou Jane na postagem na rede social.

A identidade do ex-namorado não foi divulgada, mas Jane se referiu a ele como "meu ex de Dallas". A jornalista afirma que a maneira como descobriu a traição hoje é motivo de risadas para ela e para os amigos com quem ela dividu a descoberta da traição.

O post de Jane no Twitter ganhou grande repercussão na rede social e teve mais de 46 mil retweet e cerca de 472 mil curtidas em apenas cinco dias.

Além de pessoas que compartilharam outras histórias de traição descoberta por conta da tecnologia, outras postagens fizeram piadas com a situação e sugeriram motivos peculiares para o coração bater rápido durante à noite, como jogar videogame.

Fonte: R7.com