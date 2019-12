Gato é flagrado com tornozeleira eletrônica presa ao corpo no Ceará; assista

Um gato preto foi encontrado em uma praça de Fortaleza, no Ceará, utilizando tornozeleira eletrônica. O vídeo mostra o animal com o equipamento usado por presos em regime semiaberto preso ao tórax. Veja o vídeo:





A gravação repercutiu bastante nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o gatinho assustado enquanto uma pessoa tenta tirar a tornozeleira eletrônica presa ao animal.

Após um tempo, o equipamento é retirado do corpo do gato e ele deixa o local. O caso teria acontecido na rua Pedro Américo, no bairro Carlito Pamplona. Até o momento, não há informações sobre o verdadeiro usuário da tornozeleira eletrônica.